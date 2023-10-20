Путін і ХАМАС намагаються "знищити сусідню демократію": Кремль відреагував на слова Байдена

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, така риторика не підходить для відповідальних лідерів держав і неприйнятна для РФ.

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував промову голови Білого дому Джо Байдена, під час якої він зазначив, що, попри те, що ці погрози різного роду, все ж у них є спільне: прагнення "повністю знищити сусідню демократію". Про це повідомляє "Медуза".

"Навряд чи така риторика підходить для відповідальних лідерів держав і навряд чи така риторика може бути прийнятна для нас", — наводить видання відповідь Пєскова Байдену.

У своєму виступі американський президент згадав про необхідність посилити підтримку і Ізраїлю, і України.

За його словами, попри те, що ці конфлікти можуть здатися далекими для жителів північноамериканського континенту, все ж вони важливі для американської національної безпеки.

За інформацією журналістів, голова Білого дому направить запит Конгресу на 105 млрд доларів. 60 млрд мають піти на Україну, а основна частина коштів — на поповнення запасів раніше поставлених озброєнь.

Нагадаємо, що, судячи з усього, Байден прочитав слова свого суфлера, коли сказав, що США можуть отримати те, чого не прагнуть: щоб американська армія воювала в Росії.

Також повідомлялося, що глава Єврокомісії також порівняла Росію з ХАМАС.