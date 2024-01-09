"Ожидаем реакцию властей": в Италии "агенты влияния" РФ готовят пропагандистское мероприятие, — ЦНС

По информации координаторов подполья, идеи Кремля поддержали журналист Андреа Лучиди, президент фейковой ассоциации "Россия Эмилия-Романья" Лука Ооси и представитель "Движения русофилов" Элизио Бертолази.

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Россияне с помощью своей агентуры пытаются изменить общественное мнение на западе. Враг планирует провести в Модене в Италии пропагандистское мероприятие по временно оккупированному Мариуполю. Об этом во вторник, 9 января, заявили в Центре национального сопротивления.

"Пока РФ стирает украинские города с лица земли, а их пропагандисты угрожают западной цивилизации ядерными ударами, в Италии нашлись те, кто за деньги Кремля, готовы оправдывать варварскую агрессию РФ", — говорится в сообщении.

Так, по информации координаторов подполья, 20 января в Модене оккупанты планируют провести пропагандистское мероприятие по захваченному ими же городу Мариуполь. Как отмечают в ЦНС, там "российские агенты влияния" будут рассказывать "как хорошо живет город" после блокады.

"Десятки тысяч убитых жителей армией ВС РФ, кадры разбомбленного театра, сотни тысяч пройденных через "фильтрационные лагеря", уничтожение порта и промышленных гигантов, не остановили "независимого журналиста" Андреа Лучиди, президента фейковой ассоциации "Россия Эмилия-Романья" Лука Ооси, и представителя "Движения русофилов" Элизио Бертолази от идеи заработать деньги на горе людей", — отмечают представители подполья.

Прокремлевский журналист Андреа Лучиди / Фото с Facebook-страницы итальянца

В Центре отметили, что на официальном уровне власти Италии поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому такие меры имеют целью изменить общественное мнение населения страны для уменьшения поддержки.

Также в ЦНС добавили, что это не первое и не последнее подобное мероприятие, а значит "это требует детального мониторинга со стороны соответствующих служб и украинской диаспоры с целью своевременного выявления и недопущения их проведения".

"Мы ожидаем реакции городских властей Модены относительно нацистского шабаша Кремля, который призван "легализовать" оккупацию", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Центре национального сопротивления призвали украинцев, которые сейчас проживают в Италии "массово выходить на митинги", чтобы не допустить распространения российской пропаганды.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия поставила себе цель уменьшить помощь Украине со стороны Франции. Для этого они финансируют ультраправые силы в стране для политических распрей.