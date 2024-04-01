Путин может перебросить опального бывшего командующего для отражения угрозы НАТО, — Neewsweek

Российские СМИ назвали Александра Лапина наиболее вероятным кандидатом на пост главы командующего Ленинградским военным округом, который граничит с Финляндией, вступившей недавно в Североатлантический Альянс.

Президент России Владимир Путин может назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим Ленинградским военным округом, который проходит вдоль северо-восточной границы НАТО. Об этом пишет издание Neewsweek.

"Об этом сообщает российское издание Ura.ru со ссылкой на неназванный источник в "военных кругах" России. Петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что он считается наиболее вероятным кандидатом на пост командующего Ленинградским военным округом, но отметило, что официально он еще не назначен. Newsweek обратился за комментариями в Министерство обороны России по электронной почте", — говорится в сообщении.

Февральские военные указы, подписанные Путиным, предусматривают воссоздание Московского и Ленинградского военных округов. Этот шаг вызвал интерес в аналитических кругах, где считается, что он свидетельствует о возможной подготовке к крупномасштабной войне с НАТО, отмечает издание.

Ленинградский военный округ, расположенный рядом с Финляндией и странами Балтии, является важной частью российских вооруженных сил, особенно в контексте оборонной стратегии России на западном направлении. Общая граница с Финляндией составляет почти 1300 км.

До своего возможного назначения на новую должность, Лапин занимал пост командующего Центральным военным округом. Он также был начальником штаба сухопутных войск страны.

Лапин получил широкое внимание СМИ из-за критики, высказанной в его адрес ключевыми российскими фигурами, включая лидера Чечни Рамзана Кадырова и покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за неудачи на военном поле, в том числе в Украине.

В ноябре 2022 года Кадыров потребовал изменений в командном составе, называя Лапина "некомпетентным" после отступления российских войск на Донбассе. Позже его отставка была объявлена прокремлевскими СМИ.

В феврале 2024 года Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов, что, по мнению американских аналитиков из Института изучения войны (ISW) свидетельствует о подготовке к потенциальной войне с НАТО в будущем, отмечает издание.

Напомним, что 24 мая 2023 года в сети появились видео с генерал-полковником ВС РФ Александром Лапиным, который якобы руководил "спецоперацией" по изгнанию легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) из Белгородской области. По словам пропагандистов, Лапин лично руководил операцией и присутствовал на месте событий. На видео он командует российскими солдатами, указывая им направление движения. Примечательно, что российский генерал шел по улице в полный рост без оружия и военного обмундирования.

Также напомним, 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины.