Боец ВСУ пожаловался на беспредел командиров: в Минобороны ответили (фото)

По словам бойца 54-й ОМБр Андрея Васькина, командиры садят провинившихся бойцов в "воспитательные хаты", где у них забирают мобильные телефоны и и заставляют работать. В Минобороны подтверждают жалобы на командиров, но уверяют, что в подвалы садят из-за воздушных тревог.

Боец 25-го отдельного стрелкового батальона 54-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Андрей Васькин пожаловался на командование, обвинив его в том, что бойцов садят в "воспитательные хаты", где отбирают телефоны и заставляют работать. Минобороны Украины ответило на заявления бойца и представила ситуацию в ином свете. Об этом пишет издание ZN.UA.

Обвинения бойца 54-й ОМБр в адрес командования

В интервью, опубликованном 19 марта, Васькин высказал обвинения в адрес командования батальона, включая начальника батальона Александра Крикунова и его заместителей, в том числе замполита Андрея Федосова, заместителя по вооружению Сергея Клебанского и начальника штаба Владимира Литвинчука, в бездействии и нарушении профессиональной этики. Он указал на недостатки в организации боевых позиций, ограниченность в предоставлении боевых заданий, отсутствие реагирования на жалобы по здоровью и системное нарушение чести и достоинства военнослужащих.

В своем интервью Васькин также рассказал о ситуации, когда его посадили в подвал — так называемую "воспитательную хату". Он описал, что его лишили возможности связи, заставили работать днем и закрыли в подвале на ночь.

"Привезли меня совсем в другое место — как оказалось позже, "на воспитательные хаты". Расспросили, где служил. Сказали отключить телефон, сфотографировали. Затем зашел мужчина, представился полковником и спрашивает: " Знаешь, зачем тебя сюда привезли?". Говорю: "Не знаю". Он засмеялся и говорит какому-то мужику: "Закрой его в подвале". Завели меня в подвал", — рассказал украинский защитник.

По его словам, благодаря вмешательству командира взвода, проведшего свои собственные расследования, он был освобожден.

"Туда, по его словам, вывозят непокорных, отбирают у них телефоны, днем заставляют работать, а ночью, "как собак", закрывают в подвале. Тех, кто сломался и "осознал", отправляют на позиции с оружием. Тех, кто нет, — с лопатой", — цитирует издание слова военного.

Реакция Минобороны

В ответ на запрос журналистов, Министерство обороны сообщило, что было получено 11 жалоб на действия руководства 25-го отдельного стрелкового батальона за период с 28 января по 5 февраля 2024 года. Все обращения были зарегистрированы и переданы на рассмотрение в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ответ, полученный от Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Минобороны, объяснял, что бойца посадили в подвал в связи с воздушной тревогой, когда военнослужащим было рекомендовано находиться в безопасных местах из-за вероятности ракетного удара по той местности.

"Оказывается, просто была воздушная тревога и руководство посадило бойца в подвал, потому что… беспокоилось о его жизни…" — резюмировали журналисты.

Напомним, 25 марта стало известно, что на Запорожье в районе Работино боец 65-й бригады ВСУ случайно пробрался на позицию ВС РФ, преодолев минное поле.

Ранее сообщалось, что бойцы погранслужбы дроном спасли раненого собрата. Из-за ранения боец не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились в сотне метров.