Отправить ГУР в Судан Зеленского попросил генерал их армии, — Гончаренко (видео)

Нардеп показал съемки, на котором украинские бойцы рассказали детали операций в Судане, ночные засады на логистических узлах, подрыв колонн с боеприпасами и др.

Силы специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины уже почти год участвуют в боевых действиях на африканском континенте, воюя против российских наемников и местных повстанцев в Судане. Об этом 1 апреля рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в собственном YouTube-канале.

По информации парламентария, о поддержке украинскую власть попросил лидер страны, генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан, когда находился в опасном положении из-за превосходящих сил повстанцев — так называемых "Сил быстрого реагирования", которых поддерживают российские наемники из ЧВК "Вагнер".

Как рассказал Гончаренко, первая группа украинских спецназовцев прибыла в Судан в августе прошлого года и первой их задачей было освободить из окружения в столице Хартум лидера страны. После того, как он оказался в подконтрольном правительственным войскам Порт-Судане, генерал позже встретился в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым и договорился о дальнейшей помощи суданским военным.

Нардеп поднимает резонный вопрос — почему Украина появилась в африканской стране и может ли она себе позволить в разгар войны проводить такие операции? Во-первых, как подчеркнул Гончаренко, такие операции укладываются в стратегию подрыва военных и экономических операций РФ за рубежом.

Во-вторых, в начале полномасштабной российской агрессии в Украине именно в Судане союзники Украины выкупили значительное количество оружия и боеприпасов, то есть, как отметил Гончаренко, Украина должна была защитить свой источник военной помощи.

И, в-третьих, как подчеркнул начальник ГУР Кирилл Буданов, слова которого вспоминает один из спецназовцев, Украина "найдет и уничтожит всех своих врагов, где бы они ни находились".

Противодействие повстанцам и русским

О секретных операциях бойцов ГУР Минобороны Украины в Судане широкой общественности рассказало издание The Wall Street Journal и съемочная группа французского телеканала TF-1.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Офицер ГУР, известный под позывным "Кинг", который возглавлял группу в Судане, рассказал о значительных различиях между российско-украинской войной и местным конфликтом. По его словам, солдаты с обеих сторон не были экипированы и стреляли во врага, держа оружие над головой. Значительная часть суданской армии была немотивированной и месяцами не получала деньги за участие в боевых действиях. Бойцы не носили опознавательных знаков, что постоянно приводило к потерям из-за дружественного огня.

Как отметил гуровец, украинские военные принесли с собой новые технологии осуществления военных операций — ночные атаки с применением устройств ночного видения и ночных дронов.

"Разведчики отправлялись на задание в сумерках, передвигаясь в фургонах и двигаясь несколькими группами по шесть бойцов в каждой. Все операции завершались до рассвета, чтобы можно было затемно вернуться незамеченными", — рассказывает "Кинг".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Новая группа гуровцев, которую в ноябре прошлого года возглавил разведчик с позывным "Прада", во время боев в соседнем к столице городе Омдурмане взяла в плен российского "вагнеровца" и убила еще двух. Кроме них, группа "Прада" тогда также ликвидировала десяток суданских бойцов и схватила еще двух, которые имели нашивки российского частного формирования.

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Позже боец из группы "Прада" рассказал журналистам WSJ, что работа его подразделения была сосредоточена на перерезании логистики суданских повстанцев, а также минировании путей в Хартум.

Военный бренд Украины

По информации журналистов, группа под командованием "Прада" вернулась в Украину в начале этого года. Как подчеркнул Гончаренко, ни один украинский боец за время проведения суданских спецопераций не пострадал. В то же время спецназовцы ГУР продемонстрировали свои военные умения и навыки, дополнив тем самым бренд Украины как государства с первоклассными воинами — военными инструкторами, бойцами, коммуникаторами, которые создают и умеют управлять инновационными военными технологиями, такими как FPV-дроны. При этом все они имеют настоящий боевой опыт, акцентировал Гончаренко.

Как отметил парламентарий, важность поддержки местного правительства в Судане и противодействия поддерживаемых Россией сил сложно переоценить, в частности в геополитическом смысле. И это не только устранение одного из важных источников доходов для РФ через захваченные ими в Африке золотые месторождения.

"Нашим главным активом и главным ресурсом есть и будут люди с боевым опытом, что непосредственно будет влиять на геополитические расклады во всем мире. И это — сильная сторона Украины", — подытожил Гончаренко.

Напомним, Фокус писал, что Россия начала формировать "Африканский корпус", который имеет целью создание сети военных баз под контролем Минобороны РФ. Их цель — завербовать 250 тысяч человек. Сейчас СМИ писали, что развернуть "Африканский корпус" планируется в пяти дружественных РФ странах: Буркина-Фасо, Ливии, Нигере, ЦАР и Мали.