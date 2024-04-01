Работал шеф-поваром в США: в Украине погиб предполагаемый шпион спецслужб РФ, — СМИ

Журналисты опросили агентов спецслужб США, которые жаловались на таинственную силу, вызвавшую у них проблемы со здоровьем. Предполагается, они стали жертвами высокотехнологичного оружия РФ. Его уже назвали "Гаванским синдромом".

Бывший шеф-повар ресторана русской кухни Mari Vanna в Вашингтоне Виталий Ковалев может оказаться российским шпионом. Об этом пишет издание Washingtonian.

По словам журналистов, он был арестован еще в 2020 году за неосторожную езду на автомобиле и попытку убежать от полиции. Правоохранители обнаружили у него устройство, которое используется для стирания компьютерных данных автомобиля и паспорт гражданина РФ.

Новое оружие агентов России

Журналисты программы 60 Minutes, а также изданий The Insider и Der Spiegel несколько лет проводили расследование, в рамках которого изучались сведения сотрудников национальной безопасности США. Все они жаловались на неприятное, "сверлящее" ощущение, которое оставило им множество проблем со здоровьем. Это явление получило название "Гаванский синдром".

Издание пишет, что агент ФБР, которая известна под псевдонимом "Кэрри", провела 80 часов, допрашивая задержанного Ковалева. По ее словам, она находилась в своем доме во Флориде, когда на нее нахлынула "таинственная сила". Предполагается, что она стала жертвой использования неизвестного высокотехнологического акустического оружия.

Как рассказал расследователь Христо Грозев, Ковалев изучал радиоэлектронику в военном институте в России, прежде чем переехать в США.

"У него были все технологические ноу-хау, необходимые для оказания помощи в операциях, требующей высоких технологий", — рассказал Грозев.

По его словам, если Минобороны РФ вкладывает в человека силы и деньги, то он остается в распоряжении российских спецслужб на всю жизнь.

Карьера Виталия Ковалева

В материале говорится, что ресторан Mari Vanna был открыт в Вашингтоне в 2013 году. Его филиалы также открылись в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге. Ресторан спонсировал петицию о выдаче неиммиграционной визы для Ковалева.

По словам журналистов, Виталий Ковалев недолго находился в Вашингтоне. Уже в 2014 году он начал работать шеф-поваром в ресторане певицы Арианы Гринблатт в Нью-Йорке. Перед закрытием ресторана в 2015 году он продемонстрировал приготовление борща в кулинарном сюжете Fox 5 New York.

Виталий Ковалев готови борщ на Fox 5

Издание пишет, что Ковалев провел в заключении 30 месяцев после того, как признал себя виновным в неосторожном вождении и побеге от полиции. Отсидев положенный срок, он вернулся в Россию. Его предупредили, что в РФ может грозить опасность из-за того, что он много времени общался с агентами ФБР.

Сообщается, позже выяснилось, что мужчина погиб в боях в Украине.

По словам Грозева, одна из версий состоит в том, что его отправили на фронт, чтобы избавиться. Также это могло быть прикрытием для другой операции, но сейчас эксперт верит, что Ковалев мертв.

Ранее сообщалось, что Польша начала расследование использования шпионской программы Pegasus предыдущим правительством. Жертвы взлома шпионской программы Pegasus будут уведомлены об атаке, а против бывших чиновников могут быть возбуждены уголовные дела.