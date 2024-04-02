Ждать повестки не нужно: кто должен посетить ТЦК с 1 апреля

Действующее законодательство предусматривает, что украинцы, которые стоят на воинском учете, имеют 11 основных обязанностей. Они диктуют случаи, в которых являться в военкомат необходимо самостоятельно.

В Украине объявлены всеобщая мобилизация населения и военное положение. Согласно закону есть случаи, в которых мужчины должны прийти в ТЦК даже без оповещения. В том, когда повестка для визита в военкомат не нужна, разобрались журналисты NV.

Военнообязанные, призывники и резервисты в соответствии с законом имеют 11 главных обязанностей. Их нарушение ведет к административной ответственности.

В частности, мужчины возраста 18-60 лет, которые стоят на воинском учете, обязаны:

1) находиться на учете:

по зарегистрированному месту жительства;

по месту работы (учебы);

в случае выезда за границу более чем на три месяца — по месту консульского учета;

2) прибывать по вызову по указанному адресу и в указанные сроки для:

взятия на учет и определения назначения на особый период;

оформления военно-учетных документов;

прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

направленя на подготовку для получения или совершенствования военно-учетной специальности;

призыва на службу или на учебные, специальные сборы;

3) не менять место жительства после объявления мобилизации и военного положения без разрешения руководителя ТЦК;

4) проходить медосмотр и лечение согласно решениям ВВК или комиссий по вопросам приписки, призывных комиссий и т.п.;

5) проходить подготовку и военную службу, выполнять воинский долг в запасе, проходить службу в резерве;

6) приходить с паспортом и военно-учетными документами в ТЦК в случае переезда за границу на ПМЖ или выезда из страны на более месяца, переезда в пределах города;

7) прибывать с паспортом и военно-учетными документами в ТЦК в течение семи дней после переезда на новое место жительства;

8) в течение недели сообщать об изменении персональных данных, а также предоставлять документы с подтверждением права на отсрочку от мобилизации;

9) немедленно информировать ТЦК об утрате военно-учетного документа;

10) самостоятельно приходить в военкомат и раз в пять лет или чаще обновлять данные о себе;

11) ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК документы о праве на отсрочку от срочной службы.

Итак, военнообязанные, призывники и резервисты обязаны самостоятельно приходить в военкомат:

для получения разрешения на смену места жительства;

для снятия с учета в случае выезда из страны более чем на три месяца;

для постановки на учет после переезда (на это дается неделя);

для сообщения об изменении персональных данных (также в течение 7 дней);

для немедленного уведомления об утрате военно-учетного документа;

чтобы не реже, чем раз в пять лет, сверить персональные данные с учетными;

для ежегодной подачи документов о праве на отсрочку от призыва на срочную службу (возможно до 1 октября).

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