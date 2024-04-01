"Умирать не хочет никто": 54% украинцев готовы "понять уклонистов", — опрос

Социологи констатировали достаточно противоречивое отношение украинского общества к мобилизации, что является "весомым вызовом" для государства.

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По мнению более половины украинцев, к лицам, которые не хотят мобилизоваться, можно отнестись "с пониманием". Причем в данном вопросе наибольшая лояльность у жителей юга Украины. Такие результаты показал опрос Института социальной и политической психологии НАПН Украины с Ассоциацией политических психологов Украины, которые презентовали в агентстве "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 53,9% респондентов выразили согласие с утверждениями, что "тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять", поскольку "никто не хочет умирать". 17,2% с этим не согласны и около 29% не смогли дать конкретного ответа.

Причем уклонистов готовы понять более 70% жителей южных областей, принявших участие в опросе.

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Мобилизация в Украине: названы категории мужчин, которых не призовут в апреле

Вместе с этим 43% украинцев заявили об ощущении стыда за мужчин, которые не спешат вступать в ряды Вооруженных сил. Результаты исследования свидетельствуют, что на юге Украины таких почти половина.

По словам социологов, в Украине к мобилизации относятся крайне неоднозначно, что можно считать "весомым вызовом для военно-политического руководства государства".

Соцопрос был проведен в период с 1 по 15 марта методом очных (face-to-face) интервью, в нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Украине территории. Показатель погрешности выборки составляет 3,2%.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

Верховная Рада Украины 30 января текущего года начала рассмотрение законопроекта о мобилизации, направленного на урегулирование законодательства в сфере призыва во время военного положения. Авторы документа предлагают ввести повестки через электронный кабинет призывника, снизить призывной возраст до 25 лет, предусмотреть сроки для демобилизации, ввести добровольную мобилизацию для лиц, лишенных свободы, ограничения для уклонистов, запретить государственную службу без прохождения военной подготовки и тому подобное.

7 февраля депутаты приняли законопроект № 10449 об усилении мобилизации в первом чтении. При этом ко второму чтению нардепами было подано более 4000 поправок.

27 февраля парламентский комитет по вопросам нацбезопасности начал рассматривать эти поправки к законопроекту.

29 марта оборонный комитет ВР завершил рассмотрение всех 4269 правок к законопроекту о мобилизации. По словам нардепа Ярослава Железняка, документ будет вынесен на голосование во втором чтении через две недели.