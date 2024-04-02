Простоял 25 лет: РФ возвращает с кладбища транспортник Ан-124 для войны в Украине

Российские инженеры планируют модернизировать старые машины, оснастив их новыми двигателями ПД-35 с взлетной тягой до 40 тонн.

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" был доставлен на авиационный завод "Авиастар" в аэропорту Ульяновск-Восточный для проведения восстановительных работ и модернизации. Как сообщили 1 апреля обозреватели Defence Blog со ссылкой на российские СМИ, "Руслан" простоял 25 лет на авиабазе Сеща, Брянской области РФ.

"Решение о восстановлении этих самолетов подчеркивает острую необходимость в надежных транспортных возможностях на фоне текущих проблем в материально-техническом обеспечении и военной логистической инфраструктуре", — пишут журналисты.

После 25 лет хранения, возвращение Ан-124 в летное состояние соответствует оперативным потребностям российской армии, особенно в контексте вызовов, связанных с материально-техническим обеспечением и логистикой. Эти проблемы обострились в связи с оперативной обстановкой в Украине, где российская военная логистика столкнулась с трудностями в поддержании линий снабжения.

Самолет Ан-124 в Сеще. Источник: соцсети

Как в РФ могут модернизировать украинский Ан-124

Вероятно, военное руководство РФ давно планировало использовать старые самолеты, особенно после того как украинские силы в августе 2023 года атаковали военный аэродром в Пскове, уничтожив нескольких транспортных самолетов Ил-76. Атака показала, что Украина обладает оперативными возможностями для нанесения ударов по военной логистике противника.

Вскоре после этого министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) призвал удвоить число транспортных самолетов Ан-124-100 к 2025 году. Однако следует понимать, что Россия физически не может выпускать новые машины, поскольку они производились в Украине на предприятии "Антонова".

Поэтому Шойгу говорил о восстановлении самолетов, которые находятся фактически на авиационных кладбищах — для этого на Ан-124 будут устанавливаться новые российские двигатели ПД-35, вместо украинских Д-18Т. По информации росСМИ, новый двигатель увеличит взлетную тягу самолета до 40 тонн, — это практически в два раза выше по сравнению с Д-18Т с тягой на взлете от 18 до 20 тонн.

Ранее сообщалось, что у французской армии нет альтернативы украинским транспортным самолетам Ан-124. Из-за полномасштабной войны украинские машины заняты перевозками, поэтому французы законтрактовать их почти не могут.