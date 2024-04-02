Удары по Татарстану: на атакованном заводе "Шахеды" собирают студенты, — InformNapalm (видео)

Директор предприятия пожаловался, что беспилотники попали в общежитие. В прошлом году росСМИ обнародовали репортаж с завода, где руководитель особой экономической зоны "засветил" производство ударных дронов.

В Татарстане в Алабуге на атакованном 2 апреля заводе "Шехеды" для ударов по Украине собирают российские студенты. Об этом сообщили в InformNapalm.

Отмечается, что в прошлом году росСМИ обнародовали репортаж с завода, где директор предприятия Тимур Шагивалеев в сюжете местных СМИ "засветил" производство ударных дронов.

"Сегодня прилетели "приветы" тем, кто уже год собирает ударные дроны, чтобы терроризировать население Украины. А сегодня Шагивалеев кривит душой, рассказывая о том, что "атаковали общежитие студентов". Студентов, которые уже год собирают оружие для убийства украинцев. Поэтому важно не путать причинно-следственную связь. "СВО" — это агрессивная война против Украины, которую начал Путин, и теперь последствия этой войны будут настигать все регионы России", — сообщили в InformNapalm.

Напомним, что украинские БпЛА атаковали завод в Татарстане. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения. Целью атаки был объект, который расположен на расстоянии более тысячи километров от Украины. Атаке подверглось предприятие по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты маркируют под "Герань-2".