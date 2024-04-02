Желанная цель: следующий фронт Путина находится на Балканах, — Bloomberg

По данным журналистов, в Кремле знают, что если страны-члены НАТО снова будут втянуты в поддержание порядка на неспокойных Балканах, они будут отвлечены от поддержки Украины.

На протяжении истории России ее правители всегда стремились обеспечить превосходство над тем, что они определяли как "ближнее зарубежье" своей могущественной империи. В современном мире военный конфликт в Украине является продолжением этой стратегической политики. Об этос пишет эксперт Джеймс Ставридис для Bloomberg.

Он считает, что в случае победы Путина в Украине вполне логичным будет обратить внимание на Молдову как следующий шаг на пути в Восточную Европу. Там уже находится Приднестровье, где российские сепаратисты провозгласили свою оккупацию.

Однако, по его словам, для Кремля есть и другая желанная цель — Западные Балканы. Этот участок территории включает в себя четыре стабильных члена НАТО: Хорватию, Албанию, Черногорию и Северную Македонию. Однако Кремль также обращает внимание на другие потенциальные цели, такие как Сербия, Косово и этнически разделенная Босния и Герцеговина.

"Как Путин может попытаться расширить российское влияние и подорвать взаимодействие НАТО и ЕС в этом важном уголке Европы?", — пишет аналитик.

По мнению Ставридиса, Путин осознает, что если страны-члены НАТО снова вмешаются для поддержания стабильности на нестабильных Балканах, их внимание будет отвлечено от поддержки Украины.

Напомним, что Россия могла начать работать над созданием информационных условий, которые позволят ей в будущем совершить эскалацию против стран НАТО.