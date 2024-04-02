Украинские БПЛА нанесли мощный удар по "Алабуге": СМИ назвали основные выводы (карта)

Поражение мощными украинскими дронами новой категории объектов в РФ свидетельствует о нехватке систем ПВО у врага, отмечают аналитики.

Недавняя успешная атака по заводу ТАНЕКО, что в российском Татарстане, на дальности, превышающей 1200 километров, позволяет сделать три основных вывода, касающиеся нового потенциала Украины в нанесении дальнобойных ударов. Об этом идет речь в материале Defense Express.

Отмечается, что хотя сейчас основное внимание сосредоточено на дальности действия, поскольку атака по вражеским объек там за Волгой — это совершенно новый уровень, эксперты утверждают, что эта дальность является без сомнений большей. Поскольку такие дроны направляются не по прямой, а по сложному маршруту с обхождением мест расположения ПВО. В целом минимальная география ударов сейчас выглядит следующим образом:

Атаки БПЛА

Однако речь идет не только о дальности, поскольку еще один фактор заключается в том, что у таких дронов гораздо больший размер по сравнению с тем же "Лютым", вес боевой части которого составляет 50 килограммов.

В целом речь идет о дронах, которые по своим размерам больше напоминают самолеты малой авиации, в частности, как Cessna 172. У этого бестселлера в мире дальней авиации дальность достигает почти 1300 км, благодаря чему он может нести 376 кг. Таким образом можно оснастить такой дрон гораздо более мощной боевой частью, способной привести к более мощным последствиям в результате поражения.

Эксперты Defense Express считают, что если для "Лютого" удалось идеально подобрать типичную цель в виде установок по первичной переработке нефти, то для успешного поражения промышленных производственных объектов нужно иметь более мощные возможности. Это касается крылатой ракеты, Tomahawk: она использует боевую часть весом в 317 кг, а раньше она составляла 454 кг.

Есть еще один крайне важный момент. Дрон, который по размерам напоминает условную Cessna 172 преодолел расстояние 1200 км, причем его не перехватили. К тому же он поразил объект, который должны были прикрыть средства ПВО, поскольку речь идет о производстве Shahed-ов. Также к этому стоит добавить, что в 25 км от места удара находится еще и "КамАЗ" — крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, в том числе основных для армии РФ. А в 20 км — Нижнекамская ГЭС.

Это означает, что у России отсутствует возможность прикрытия таких групповых объектов от атак.

Можно утверждать, что благодаря сочетанию возможного размера боевой части, показателю дальности поражения со значительной территорией в глубине РФ от побережья Каспийского моря до Казани и Онежского озера, которую не защитили от атак, открываются совершенно новые горизонты для ударов по различным объектам. Даже если учесть попытки РФ создать мобильные группы ПВО для отражения атаки дронов.

Напомним, 2 апреля стало известно, что украинские БПЛА успешно атакуют энергетические объекты РФ дронами, оснащенными искусственным интеллектом.

К тому же 1 апреля глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина в этом году существенно увеличила производство дальнобойных дронов, которые преодолевают расстояние более 1200 километров.