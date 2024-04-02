"Когда Киев возьмем, тогда закончится": в Госдуме РФ высказались об ударе БПЛА по Татарстану (видео)

По словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, россияне имеют дело с "очень подлым противником", с которым сложно справиться.

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Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты в Татарстане. Соответствующее видео опубликовало интернет-издание SOTA.

На вопрос о том, когда прекратятся удары по территории России, Картаполов заявил, что для этого ВС РФ нужно захватить столицу Украины.

"Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки", — сказал он.

Картаполов заявил, что РФ имеет дело с "очень подлым противником", с которым сложно справиться, так как он "бьет исподтишка".

По словам российского депутата, солдаты ВС РФ на передовой и "их товарищи, которые прикрывают наше небо" якобы делают "все, что необходимо", чтобы атаки беспилотников по территории России прекратились.

Картаполов об ударах по Татарстану

Атака БПЛА на Татарстан: что известно

Напомним, 2 апреля БПЛА атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что атака БПЛА на предприятия в Татарстане — спецоперация Главного управления разведки Минобороны.

Взрыв в Татарстане

Российский ресурс Mash сообщил, что БПЛА атаковал территорию завода в российском городе Елабуга, где россияне собирают ударные дроны "Шахед" иранской разработки. По данным источника, который опирается на видео с места происшествия, предприятие атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne.

В InformNapalm отметили, что на заводе в Алабуге "Шехеды" собирают российские студенты. Так, в прошлом году росСМИ обнародовали репортаж с завода, где директор предприятия Тимур Шагивалеев в сюжете местных СМИ "засветил" производство ударных дронов.

По информации Reuters, украинские БПЛА также нанесли удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов на территории Татарстана на расстоянии 1300 километров от линии фронта.