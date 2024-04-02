Дрон UJ-22 или самолет А-22: что атаковало завод "Шахедов" в Татарстане (видео)

Загадочный летательный аппарат с длинными крыльями и колесным шасси медленно долетел, врезался в здание, вызвал мощный взрыв. У россиян есть две основные версии.

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Утром 2 апреля неизвестный беспилотник атаковал территорию завода в российском городе Елабуга (особая экономическая зона "Алабуга"), где россияне собирают ударные дроны "Шахед" иранской разработки. Версию относительно того, какой летательный аппарат мог это сделать, высказал российский ресурс Mash.

По мнению источника, который опирается на видео с места происшествия, завод атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. По приведенным в сообщении данным, беспилотник украинского производителя Ukrjet способен нести не менее 20 кг взрывчатки, имеет размах крыльев 4,6 м и дальность полета до 800 км (расстояние до места поражения от контролируемой территории Украины более 1200 км).

Беспилотник UJ-22 Airborne Фото: Twitter

Российский Telegram-канал "Военный Осведомитель" высказывает версию, что в атаке участвовал гражданский легкомоторный самолет А-22 производства украинской компании "Аэропакт", переделанный в беспилотник.

На сравнительных фото можно увидеть фюзеляжи обеих моделей, а также нечеткое изображение БПЛА, который взорвался в Елабуге. Носовая часть последнего кажется несколько приподнятой вверх, как у А-22. Линии корпуса также более напоминают эту модель: широкая передняя часть с резким сужением к хвосту. Корпус беспилотника UJ-22 Airborne кажется более прямым и не имеет резких изменений углов по длине. Впрочем, видео не слишком четкое, а формы летательных аппаратов могут напоминать друг друга, так что могут быть и еще какие-то варианты.

Самолет "Аэропакт А-22" Фото: Facebook/Yuriy Yakovlyev

Как сообщалось ранее, в 2021 году украинское предприятие Aeroprakt выпустило тысячный сверхлегкий самолет модели "Aeroprakt-22". Отмечалось, что в то время в целом было изготовлено 601 самолет моделей А-22/22L/22L2 и 399 самолетов модели A-22LS. Сверхлегкие самолеты модели А-22 получили популярность среди пилотов малой авиации из-за малых габаритов, экономичности и простоты конструкции. Его длина — 6,20 метров, размах крыла — 9,55 метра, взлетная масса — почти 450 кг. Расход топлива — десять литров бензина в час. Дальность в условиях полной заправки 90 литров — почти 800 км. Стоимость такого самолета в Украине составляет от 45 тысяч евро, ранее почти все образцы изготавливались на экспорт.

О разработке беспилотника UJ-22 Airborne сообщалось также в 2021 году. БПЛА создан как чисто военный ударный дрон и предназначен для поражения живой силы и бронетехники противника. Компания "Укрджет" представила его на международной выставке вооружения "Оружие и безопасность — 2021". Беспилотник способен нести на борту неуправляемые авиабомбы, также разработчики доработали систему сброса, и теперь с него можно сбрасывать 82-мм мины. Кроме вооружения, беспилотник способен нести фотокамеру и оптико-электронную станцию.

Дрон UJ-22 Airborne активно используется Силами обороны Украины во время полномасштабного военного вторжения России. В марте 2023 года Украинский дрон UJ-22 Airborne пытался взорвать объект "Газпрома" под Москвой. В мае 2023 года одним из беспилотников, который атаковал Москву стал именно этот ударный БПЛА. В августе 2023 года этот беспилотник был замечен в Брянской области. В октябре того же года украинские дроны UJ-22 атаковали Смоленский авиазавод.