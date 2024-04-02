Дрон UJ-22 або літак А-22: що атакувало завод "Шахедів" у Татарстані (відео)

Загадковий літальний апарат з довгими крилами та колісним шасі повільно долетів, врізався у будівлю, спричинив потужний вибух. Росіяни мають дві основні версії.

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Вранці 2 квітня невідомий безпілотник атакував територію заводу в російському місті Єлабуга (особлива економічна зона "Алабуга"), де росіяни збирають ударні дрони "Шахед" іранської розробки. Версію щодо того, який літальний апарат міг це зробити, висловив російський ресурс Mash.

На думку джерела, яка спирається на відео з міста події, завод атакував український дрон UJ-22 Airborne. За наведеними у повідомленні даними, безпілотник українського виробника Ukrjet здатний нести не менше 20 кг вибухівки, має розмах крил 4,6 м та дальність польоту до 800 км (відстань до місця ураження від контрольованої території України понад 1200 км).

Безпілотник UJ-22 Airborne Фото: Twitter

Російський Telegram-канал "Военный Осведомитель" висловлює версію, що в атаці брав участь цивільний легкомоторний літак А-22 виробництва української компанії "Аеропакт", перероблений у безпілотник.

На порівняльних фото можна побачити фюзеляжі обох моделей, а також нечітке зображення БПЛА, який вибухнув у Єлабузі. Носова частина останнього здається дещо піднятою вверх, як в А-22. Лінії корпусу також більш нагадують цю модель: широка передня частина з різким звуженням до хвоста. Корпус безпілотника UJ-22 Airborne здається прямішим і не має різких змін кутів за довжиною. Втім, відео не надто чітке, а форми літальних апаратів можуть нагадувати одна одну, тож можуть бути й ще якісь варіанти.

Літак "Аеропакт А-22" Фото: Facebook/Yuriy Yakovlyev

Як повідомлялося раніше, у 2021 році українське підприємство Aeroprakt випустило тисячний надлегкий літак моделі "Aeroprakt-22". Зазначалося, що на той час загалом було виготовлено 601 літак моделей А-22/22L/22L2 і 399 літаків моделі A-22LS. Надлегкі літаки моделі А-22 отримали популярність серед пілотів малої авіації через малі габарити, економічність та простоту конструкції. Його довжина — 6,20 метрів, розмах крила — 9,55 метра, злітна маса — майже 450 кг. Витрата палива — десять літрів бензину на годину. Дальність за умов повної заправки 90 літрів — майже 800 км. Вартість такого літака в Україні становить від 45 тисяч євро, раніше майже всі зразки виготовлялися на експорт.

Про розробку безпілотника UJ-22 Airborne повідомлялося також у 2021 році. БПЛА створений як суто військовий ударний дрон та призначений для ураження живої сили та бронетехніки супротивника. Компанія "Укрджет" представила його на міжнародній виставці озброєння "Зброя та безпека — 2021". Безпілотник здатний нести на борту некеровані авіабомби, також розробники доопрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни. Крім озброєння, безпілотник здатний нести фотокамеру та оптико-електронну станцію.

Дрон UJ-22 Airborne активно використовується Силами оборони України під час повномасштабного військового вторгнення Росії. У березні 2023 року Український дрон UJ-22 Airborne намагався підірвати об'єкт "Газпрому" під Москвою. В травні 2023 року одним із безпілотників, який атакував Москву став саме цей ударний БПЛА. У серпні 2023 року цей безпілотник був помічений у Брянській області. В жовтні того ж року українські дрони UJ-22 атакували Смоленський авіазавод.