Український дрон UJ-22 Airborne намагався підірвати об'єкт "Газпрому" під Москвою, — ЗМІ

За інформацією журналістів, уламки БПЛА вказують на те, що це є український UJ-22 Airborne. Ударний дрон здатний пролетіти 800 км із корисним навантаженням до 20 кг.

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Рідкісною спробою удару за сотні кілометрів від російських позицій назвали журналісти вибухи 28 лютого у Коломенському районі Московської області. Імовірно, метою удару безпілотника був об'єкт "Газпрому", поряд з яким згодом було знайдено уламки апарату. Про це повідомляє The Guardian.

Судячи з уламків, це українська БПЛА UJ-22 Airborne виробництва компанії "Укрджет", яка стверджує, що ударний дрон здатний пролетіти 800 км із корисним навантаженням до 20 кг.

[ + – ] Український дрон

Безпілотник приземлився за 10 м від паркану компресійної станції "Газпрому", повідомили представники російської держкомпанії.

За інформацією журналістів, із усіх недавніх атак безпілотників на території РФ щонайменше один БПЛА вразив мету — нафтобазу компанії "Роснефть" у Туапсі (Краснодарський край). Місто розташоване майже за 500 км від українського кордону.

Після того, як керівники російських регіонів підтвердили авіаудари, повітряний простір над Петербургом було закрито. Уряд РФ, однак, заявив, що це було зроблено в межах для виявлення безпілотної авіації.

Десятки авіарейсів було скасовано, вильоти та посадка літаків в аеропорту Пулково заборонили.

Нагадаємо, що у Мережі з'явилося повне відео підльоту БПЛА до російського літака ДРЛО А-50. Камери спостереження зафіксували дрон, який безперешкодно залетів на аеродром та приземлився на антені РЛС.

Раніше Фокус повідомляв, що безпілотники знищили 6 танків ЗС РФ протягом однієї ночі. Дві групи спецназу СБУ продемонстрували високу влучність під час скидання гранат на бойову техніку РФ.