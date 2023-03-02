Украинский дрон UJ-22 Airborne пытался взорвать объект "Газпрома" под Москвой, — СМИ

По информации журналистов, обломки БПЛА указывают на то, что это украинский UJ-22 Airborne. Ударный дрон способен пролететь 800 км с полезной нагрузкой до 20 кг.

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Редкой попыткой удара за сотни километров от российских позиций назвали журналисты взрывы 28 февраля в Коломенском районе Московской области. Предположительно, целью удара беспилотника был объект "Газпрома", рядом с которым впоследствии были найдены обломки аппарата. Об этом сообщает The Guardian.

Судя по обломкам, это украинский БПЛА UJ-22 Airborne производства компании "Укрджет", которая утверждает, что ударный дрон способен пролететь 800 км с полезной нагрузкой до 20 кг.

[ + – ] Украинский дрон

Беспилотник приземлился в 10 м от забора компрессионной станции "Газпрома", сообщили представители российской госкомпании.

По информации журналистов, из всех недавних атак беспилотников на территории РФ по меньшей мере один БПЛА поразил цель — нефтебазу компании "Роснефть" в Туапсе (Краснодарский край). Город расположен почти в 500 км от украинской границы.

После того как руководители российских регионов подтвердили авиаудары, воздушное пространство над Петербургом было закрыто. Правительство РФ, однако, заявило, что это было сделано в рамках учений для обнаружения беспилотной авиации.

Десятки авиарейсов были отменены, вылеты и посадка самолетов в аэропорту Пулково запретили.

Напомним, что в Сети появилось полное видео подлета БПЛА к российскому самолету ДРЛО А-50. Камеры наблюдения зафиксировали дрон, который беспрепятственно залетел на аэродром и приземлился на антенне РЛС.

Ранее Фокус сообщал, что беспилотники уничтожили 6 танков ВС РФ в течение одной ночи. Две группы спецназа СБУ продемонстрировали высокую меткость при сбросе гранат на боевую технику РФ.