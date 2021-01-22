Украинское предприятие Aeroprakt выпустило тысячный сверхлегкий самолет модели "Aeroprakt -22" (фото)

Самолет собрали на польском филиале компании и продадут в Германию.

Украинский производитель сверхлегких самолетов, компания Aeroprakt, произвела тысячный самолет модели А-22, который будет продан в Германию.

Об этом сообщил у себя в Facebook авиаконструктор и основатель компании Юрий Яковлев.

Самолет собрали на польском филиале предприятия, который находится возле Кракова.

"На нашем предприятии AEROPRAKT Polska Sp. z o.o., что около Кракова в Польше, собран и облетан 1000-й самолет модели Аэропракт-22! Самолет будет летать в Германии", – написал Яковлев.

Он добавил, что всего уже изготовлено 601 самолетов моделей А-22/22L/22L2 и 399 самолетов модели A-22LS.

Металл для изготовления самолетов данного типа закупается в США. На каждый самолет уходит 200-250 кг металла. В производстве самолета используют в основном алюминий, стеклопластик и различные пластмассы. Собирают летательные аппараты вручную.

На дочернем предприятии компании в Польше осуществляется отверточная сборка самолетов Из Украины в контейнере прибывает фюзеляж, а польские сотрудники стыкуют крылья, устанавливают двигатель, авионику и совершают облет готового самолета.

Сверхлегкие самолеты модели А-22 пользуются популярностью среди пилотов малой авиации из-за малых габаритов, экономичности и простоте конструкции. Его длина – 6,20 метров, размах крыла – 9,55 метров, взлетная масса – около 450 кг. Расход топлива – десять литров бензина в час. Дальность при полной заправке 90 литров – около 800 км.

Стоимость такого самолета в Украине начинается от 45 тысяч евро. Иностранцы готовы платить за него дороже – от 90 тысяч евро.

Почти все самолеты "Аэропракт" идут на экспорт. В Украине – только единичные заказы.

Напомним, госпредприятие "Антонов" завершило стапельную сборку самолета "Ан-178", который будет изготовлен совершенно без компонентов из РФ.