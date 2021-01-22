Українське підприємство Aeroprakt випустило тисячний надлегкий літак моделі "Aeroprakt-22" (фото)

Літак зібрали на польській філії компанії і продадуть Німеччині.

Український виробник надлегких літаків, компанія Aeroprakt, виготовила тисячний літак моделі А-22, який продадуть Німеччині.

Про це повідомив у себе на сторінці Facebook авіаконструктор і засновник компанії Юрій Яковлєв.

Літак зібрали на польській філії підприємства, яка знаходиться біля Кракова.

"На нашому підприємстві AEROPRAKT Polska Sp. Z o o, що біля Кракова у Польщі, зібрали й випробували 1 000-й літак моделі Аеропракт-22! Літак продадуть Німеччині", — написав Яковлєв.

Він додав, що загалом уже виготовлено 601 літак моделей А-22/22L/22L2 і 399 літаків моделі A-22LS.

Метал для виготовлення літаків цього типу закуповується ц США. Для виготовлення кожного літака потрібно 200-250 кг металу. У виробництві літака зазвичай використовують алюміній, склопластик і різні пластмаси. Збирають літальні апарати вручну.

На дочірньому підприємстві компанії в Польщі впроваджена "викруткова" збірка літаків. З України в контейнері прибуває фюзеляж, а польські співробітники зстиковують крила, встановлюють двигун, авіоніку і випробовують готовий літак.

Надлегкі літаки моделі А-22 користуються популярністю серед пілотів малої авіації через малі габарити, економічность та простоту конструкції. Його довжина — 6,20 метрів, розмах крила — 9,55 метрів, злітна маса — майже 450 кг. Витрата палива — десять літрів бензину на годину. Дальність за умов повної заправуи 90 літрів — майже 800 км.

Вартість такого літака в Україні ставносить від 45 тисяч євро. Іноземці готові платити за нього дорожче — від 90 тисяч євро.

Майже всі літаки "Аеропракт" виготовляють на експорт. В Україні — лише одиничні замовлення.

Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" завершило стапельну збірку літака "Ан-178", який буде виготовлений зовсім без компонентів з РФ.