Не прибыли в военкоматы почти 30 тысяч: ТЦК в Черновицкой области посчитали уклонистов

5 тысяч военнообязанных не явились в ТЦК после уведомления, поэтому об этом известили полицию, и они объявлены в розыск.

В Черновицкой области из-за неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки объявлено в розыск более 5 тысяч мужчин. Об этом Еспресо.Захід рассказала начальница службы связей с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук.

Она добавила, что речь идет о тех военнообязанных, которых оповестили работники ТЦК, а также работодатели, или другие уполномоченные лица.

Также почти 30 тысяч военнообязанных, данные которых внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в военкоматы для уточнения своих данных или для прохождения военной службы.

"Поэтому военнослужащим приходится проводить оповещение и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещение, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", — подчеркнула она.

В ТЦК призвали граждан с уважением относиться к работникам ТЦК и к тому, что мобилизационные мероприятия продолжаются ради защиты государства от агрессора.

Напомним, что правоохранители могут доставлять уклонистов от мобилизации в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств и составления административного протокола.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина-майор ТЦК ошибочно списала с учета 17 офицеров запасов, что позволило им выезд за границу.