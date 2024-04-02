Выезд студентов за границу: в Минобразования обнародовали список необходимых документов

Чтобы получить возможность выехать за границу на стажировку, студент должен хорошо учиться в течение последнего полугодия. Кроме того, перед выездом он должен посетить Терцентр комплектования.

Студенты-бакалавры или магистры по медицинской, фармацевтической или ветеринарной специальности при выезде за границу должны показать определенный набор документов. В списке, который нужно подготовить — шесть пунктов. О том, как студентам подготовиться к разговору с пограничниками, говорится на портале Министерства образования и науки Украины.

Сообщение Минобразования объясняет, что право на выезд за границу получили студенты в возрасте от 18 до 25 лет, которые учатся на бакалавриате (все специальности) или на магистратуре (только для медицинских высших учебных заведений) и решили пройти стажировку за рубежом. При этом указывается, что выезд стал возможным благодаря обращению студентов Сумского и Мариупольского университетов. В частности, они попросили об этом президента, а он дал соответствующее распоряжение Кабмину.

Разрешение на выезд получили только те лица, кто получил возможность академической мобильности, будет стажироваться не дольше 1 семестра, а затем вернется в Украину, — указано в заметке Минобразования.

Мобилизация студентов — детали

Перечень документов для выезда за границу студентов, указанный на портале Минобразования:

справка от университета, что студент участвует в программе академической мобильности. Должно быть указано название зарубежного учебного заведения. При этом указывают основание для сотрудничества и продолжительность обучения за рубежом; справка об отсутствии проблем в обучении в течение последнего полугодия (нет плохих оценок и пересдач); справка об уровне знаний иностранного языка, достаточном для обучения за рубежом; копия соглашения об академической мобильности (заверяется университетом); студенческий е-билет (проверяется через портал "Дія"); военно-учетные документы с отметками, внесенными соответствующими военкоматами.

На странице Facebook министра образования Оксена Лисового появился комментарий относительно новых возможностей для отдельных студентов. Чиновник отметил, что право на выезд получат люди, которые "имеют высокие баллы и выполнили ряд требований, которые устанавливают основатели программы".

"Это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов", — объяснил Лисовой пользу академической мобильности.

Отметим, о решении Кабмина, которое позволило бы выезжать студентам на стажировку, стало известно 2 апреля — об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко. На официальном портале правительства Украины пока не опубликован соответствующий документ.

Между тем до сих пор все студенты, которые получают специальность на дневной форме обучения, получили отсрочку от мобилизации, — указано в действующем законодательстве Украины. Впрочем, выезжать за границу им запрещено. В новом законопроекте об усилении мобилизации есть предложение ограничить отсрочку: она будет действовать только для тех, кто получает специальность последовательно.

Напоминаем, в конце марта стало известно, что нардепы завершили рассмотрение 4 тыс. правок к законопроекту 10449 о мобилизации. Также парламентарии рассказали, когда документ наконец проголосуют во втором чтении.