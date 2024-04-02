Ударили авиационной ракетой: в Днепре взрыв повредил школу, есть раненые дети, — ОГА (видео)

Российская авиационная ракета взорвалась рядом со школой в Днепре. Школьники получили ранения, хотя на момент попадания должны были находиться в укрытии.

В Днепре в результате удара российской авиационной ракеты атаки получили ранения дети в возрасте от 14 до 17 лет. В учебном заведении, расположенном неподалеку от эпицентра взрыва, повылетало стекло в окнах, разбита мебель. О деталях обстрела ВС РФ председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал в Telegram-канале.

По словам чиновника, в Днепре не погиб ни один ребенок благодаря тому, что школьники на момент российского удара находились в укрытии. Однако позже он уточнил, что есть раненые: это четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Через несколько минут добавил, что ранен еще пятый ребенок — возраст не сообщил.

Кроме того, от атаки ВС РФ пострадали взрослые — предварительно, восемь человек. Раненые находятся в больнице, им оказывают помощь, — написал Лысак. Часть не нуждались в госпитализации и ушли домой.

Обстрел Днепра — Лысак о последствиях атаки РФ 2 апреля Фото: Скриншот

Обстрел Днепра — детали событий 2 апреля

Об атаке на Днепр стало известно в 16:38 — об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Военные объяснили, что враг применяет управляемую авиаракету. О типе ракеты пока информации нет.

В сети опубликовали видео с моментом удара российского снаряда по школе. Слышно, как оператор, который ведет запись, движется по помещению, а под ногами трещит стекло, обломки мебели и осветительных приборов.

Об одном из предыдущих ударов РФ по Днепру ранее писал Фокус. Событие произошло 2 марта: по городу попали ракетой, поднялся пожар. Тогда же пострадал Никополь. Как пояснил Сергей Лысак, по этому населенному пункту ударили дроном-камикадзе.

Напоминаем, в ночь на 2 апреля российские войска атаковали Украину Shahed-136 и авиаракетами, — рассказали Воздушные силы ВСУ. Из 10 БПЛА удалось сбить девять. Об уничтожении управляемой авиаракеты Х-59 не сообщали.

Утром 2 апреля стало известно об атаке дронов по военным объектам РФ в Татарстане. Видео с места событий показали довольно крупное летающее устройство, взорвавшееся на площадке, на которой россияне собирали дроны-камикадзе. Другой удар произошел на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на 30 км южнее. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО якобы сбили все воздушные цели, но на фото местности заметен пожар на оборудовании НПЗ.