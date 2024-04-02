"Шахеды" частично разрушили базу ФК "Днепр-1": повреждены поля и манеж (фото)

По данным представителей клуба, значительно пострадал крытый манеж, искусственные поля, офисные и технические помещения. Повреждения задокументировали, в дальнейшем оценят ущерб и стоимость ремонта.

Ночью 2 апреля во время обстрела Днепра российские дроны Shahed частично разрушили тренировочную базу футбольного клуба "Днепр-1", на которой тренируются футболисты украинской Премьер-лиги. Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

"Вследствие ночной воздушной атаки на Днепропетровскую область были разрушения тренировочной базы СК Днепр-1. К счастью, обошлось без жертв", — говорится в публикации.

Отмечается, что существенно разрушен крытый манеж, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения.

Последствия атаки Shahed в Днепре

Последствия атаки Shahed в Днепре

Представители клуба задокументировали последствия обстрелов, в дальнейшем оценят стоимость ущерба и ремонтных работ.

Последствия атаки Shahed в Днепре

Последствия атаки Shahed в Днепре

Последствия атаки Shahed в Днепре

Последствия атаки Shahed в Днепре

ФК "Днепр-1" на сегодня занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ. В недавнем туре внутреннего первенства днепряне на выезде переиграли "Колос" и Ковалевки.

Напомним, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину ракетами Х-59 и ударными дронами Shahed. По информации Воздушных сил, ВС РФ запустили из Крыма сразу 10 ударных беспилотников иранского производства. Основную часть удалось перехватить, но один нанес разрушения в центральной части страны.

Также сообщалось, что РФ вынуждена ограничить применение ракет класса "Калибр" для обстрелов Украины. Удары Украины по военным объектам РФ усложнили логистику оккупационных войск.