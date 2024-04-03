Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой баллистической ракеты с гиперзвуковым планером

В КНДР заявили, что ракета пролетела 1000 км и упала в Японском море, но в Южной Корее оценили тестовый полет в 600 км.

Северная Корея показала новую ракету Hwasongpho-16B. Боеприпас, как заявляется, представляет собой баллистическую ракету для развертывания гиперзвукового планера. Об этом сообщает The War Zone.

Ким Чен Ын проинспектировал новую ракету, которая базируется на 14-колесной транспортно-монтажной пусковой установке. В передней части также добавлена раскладная секция, которая защищает ракету перед запуском.

Тестовый запуск был проведен за пределами столицы Пхеньяна. В официальном заявлении сообщается, что ракета достигла первого пика на высоте 101,1 км, а второго на 72,3 км. Дальность полета составила 1000 км. Ракета упала в Японском море. Между тем в Южной Корее оценили дальность полета в 600 км, а также добавили, что это была баллистическая ракета средней дальности с радиусом 3000-5000 км. Также в Сеуле добавили, что северокорейцы, вероятно, экспериментировали с новыми технологиями боеголовок.

Ким Чен Ын после испытания ракеты Фото: KCNA

В издании добавляют, что независимо проверить заявление КНДР о гиперзвуковом планере невозможно, но две пиковые высоты соответствует принципу действия такого оружия. Гиперзвуковые планеры не имеют гиперзвуковой силовой установки, а ракетные ускорители нужны, чтобы поднять их на нужную высоту и скорость перед пуском. Далее боеприпас должен двигаться на скорости более 5 Махов.

Пхеньян заявляет, что ракета Hwasongpho-16B якобы продемонстрировала способность аппарата выполнять маневрирование и быстро менять направление на гиперзвуковых скоростях. Не исключено, что боеприпас может иметь ядерную боевую часть.

Напомним, 25 марта в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын приказал военным усилить подготовку к войне.

21 марта в КНДР заявили о прогрессе в разработке "гиперзвуковой" ракеты.