Хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ: на Харьковщине задержали семью диверсантов

По данным силовиков, фигуранты искали "уязвимые" участки — железнодорожные мосты, путепроводы и автотуннели под путями. Подозреваемые намеревались сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта.

Служба безопасности Украины задержала диверсантов, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ на Харьковщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 3 апреля.

Фигуранты дела — брат и сестра работали в коммунальном учреждении Изюмского района Харьковской области. Их завербовали оккупанты летом 2023 года. По указанию кураторов они должны были разведывать маршруты движения эшелонов ВСУ на Лиманском направлении и устанавливать координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций "Укрзализныци". Также брат и сестра искали "уязвимые" участки: железнодорожные мосты, путепроводы и автотуннели под путями.

Полученные сведения брат и сестра должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах. На основе этой информации захватчики планировали осуществить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта.

Отмечается, что украинские спецслужбы вовремя разоблачили фигурантов и задержали их. Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Брату и сестре "светит" пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в ВСУ считают, что российские ДРГ в любой момент могут проникнуть на территорию Киева, что в результате в теории повлияет на уровень массированных атак по столице.

28 марта сообщалось, что киевлян предупредили об угрозе проникновения ДРГ в столицу. Силовые и военные структуры, по данным столичной МВА, уделят особое внимание к местам скопления людей и обеспечат соблюдение публичной безопасности.