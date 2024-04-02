"Уже на концерте у Кобзона": СБУ показала, как ночью уничтожала оккупантов FPV-дронами (видео)

На видео видно как оккупанты пытаются отстреливаться от дрона, некоторые падают лицом к земле, а другие даже не успевают понять, что произошло.

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Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ночью уничтожили по меньшей мере более двух с половиной десятков оккупантов из числа вражеской пехоты с помощью тепловых FPV-дронов. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.

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"Наши воины обеспечили оккупантам по-настоящему взрывное настроение — все они продолжили "after party" уже на концерте у Кобзона", — отметили в ведомстве.

На видео видно, как ночью к российским солдатам подлетают украинские дроны и падают рядом с ними. Некоторые из оккупантов даже не успевают понять, что произошло, другие — падают лицом к земле, однако это не спасает их от взрывной волны от снарядов, которые разрываются вместе с падением дрона. Некоторые из оккупантов пытаются отстреливаться и попасть в дрон.

Видео уничтожения российских оккупантов

Всего на видео зафиксировано не менее 11 подлетов дронов к группам оккупантов, а также к их технике. Видно, что тепловые FPV-дроны поразили по меньшей мере 29 оккупантов.

Напомним, 2 апреля Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении Сергею Богатикову — генеральному директору российского проектно-конструкторского бюро "Радуга". Крылатые ракеты именно с этого завода бомбят украинские города и гражданскую инфраструктуру.

В этот же день спецназовцы задержали в Херсоне четырех агентов российских спецслужб, которые собирали и передавали врагу информацию о базировании Вооруженных сил Украины и расположении украинских военных подразделений. Двое из них оказались водителями маршруток, еще двое — диспетчерами автопарков.