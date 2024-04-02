Водители маршруток в Херсоне работали на российскую разведку, — СБУ (фото)

Фигуранты, как утверждают силовики, входили в доверие к работникам АЗС и магазинов, чтобы узнавать, попали ли российские ракеты в нужные врагу места. В жилье задержанных изъяли российскую символику и шевроны ВС РФ.

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Служба безопасности Украины задержала в Херсоне четырех агентов российских спецслужб, которые собирали и передавали врагу информацию о базировании Вооруженных сил Украины и расположении украинских военных подразделений. Двое из них оказались водителями маршруток, еще двое — диспетчерами автопарков. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Водители маршрутных автобусов, при перевозке пассажиров отслеживали перемещения и пункты прибытия военной техники. Еще двое — диспетчеры автопарков. В свободное от работы время они обходили город, где проводили доразведку "нужных" объектов", — говорится в сообщении.

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Для того, чтобы получить необходимую информацию о попадании российских ракет в нужные врагу объекты, фигуранты заводили доверительные разговоры с персоналом АЗС и магазинов.

"Всю собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" в военную разведку РФ (известную как ГРУ). Коммуникацию с оккупантами дистанционно поддерживала через "связного" с левобережья Херсонщины", — сообщили в СБУ.

Эту информацию российские спецслужбы учитывали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

Во время обысков по адресам проживания подозреваемых правоохранители изъяли российские флаги, шевроны росгвардии, георгиевские ленты и другую кремлевскую символику.

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Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 2 апреля служба безопасности Украины задержала российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины вблизи Кривого Рога, отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ и передавала всю необходимую информацию кураторам из российских спецслужб.

1 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала владельца нескольких предприятий в Бердянске по производству стройматериалов. После оккупации города мужчина начал сотрудничать с российскими войсками и поставлять им все необходимое для изготовления противотанковых железобетонных конструкций. В его доме обнаружили документы и другие вещественные доказательства преступного сотрудничества с оккупационными войсками.