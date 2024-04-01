Уже пытались убить: Симоньян высказалась о подозрении СБУ в отношении украинских детей

Россиянка убеждена, что объявлением подозрений ее стремятся лишить возможности выезда за границу.

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Главный редактор российского федерального телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась относительно обвинений в ее адрес со стороны украинской Службы безопасности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Журналистка напомнила, что речь идет об обвинении ее по четырем статьям, которые касаются геноцида, пропаганды войны, посягательства на территориальную целостность Украины и оправдания российской агрессии против Украины. Отдельно Симоньян отметила, что ее обвиняют в призывах массово убивать украинских детей.

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Вместе с этим, продолжила пропагандистка, представители прогрессивной общественности интересуются, с какой целью СБУ пошло на такие действия. По мнению журналистки, прежде всего ее хотят лишить возможности путешествовать по странам мира, поскольку убеждены, что это принесет ее страдания. По мнению Маргариты Симоньян, все считают, что каждый, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина, постоянно находятся на "Лазурке". Однако Симоньян заверила, что для нее единственным местом, отсутствие возможности посетить которое расстроило ее, является ее родной Краснодарский край.

В то же время главред Russia Today не исключает, что подобным образом украинская сторона стремится найти оправдание ее убийству, причем, отметила Симоньян, такие попытки были неоднократно. "Как-то несимпатично убивать журналиста, да еще и многодетную мать. А вот если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — вроде бы симпатичнее", — завершила свое сообщение пропагандистка.

28 марта Симоньян выразила уверенность, что Владимиру Путину на выборах не нужен серьезный соперник. При этом она отметила, что у РФ своя точка зрения, как нужно жить дальше, а позиция Запада ее не нравится.

Также 21 ноября прошлого года топ-пропагандистка Кремля высказала прямые обвинения ВСУ в якобы причастности к убийствам украинских детей.