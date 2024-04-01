Уже намагалися вбити: Симоньян висловилася про підозру СБУ щодо українських дітей

Росіянка переконана, що оголошенням підозр її прагнуть позбавити можливості виїзду за кордон.

Related video

Головний редактор російського федерального телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян висловилася щодо звинувачень на її адресу з боку української Служби безпеки. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Журналістка нагадала, що мова йде про звинувачення її за чотирма статтями, які стосуються геноциду, пропаганди війни, посягання на територіальну цілісність України та виправдання російської агресії проти України. Окремо Симоньян зазначила, що її звинувачують у закликах масово вбивати українських дітей.

Важливо

Кремль вирішив бомбити Новосибірськ? За що Маргариті Симоньян потрібно надати почесну грамоту від ГУР України

Разом з цим, продовжила пропагандистка, представники прогресивної громадськості цікавляться, з якою метою СБУ пішло на такі дії. На думку журналістки, перш за все її хочуть позбавити можливості подорожувати країнами світу, оскільки переконані, що це принесе її страждання. На думку Маргарити Симоньян, всі вважають, що кожен, хто підтримує президента РФ Володимира Путіна, постійно перебувають на "Лазурці". Проте Симоньян запевнила, що для неї єдиним місцем, відсутність можливості відвідати яке засмутило її, є її рідний Краснодарський край.

Водночас головред Russia Today не виключає, що подібним чином українська сторона прагне знайти виправдання її вбивства, причому, зазначила Симоньян, такі спроби були неодноразово. "Якось несимпатично вбивати журналіста, та ще й багатодітну матір. А ось якщо повісити на неї міфічні заклики до вбивств дітей — начебто симпатичніше", — завершила свій допис пропагандистка.

28 березня Симоньян висловила впевненість, що Володимиру Путіну на виборах не потрібен серйозний суперник. При цьому вона зазначила, що у РФ своя точка зору, як потрібно жити далі, а позиція Заходу її не подобається.

Також 21 листопада минулого року топпропагандистка Кремля висловила прямі звинувачення ЗСУ у нібито причетності до вбивств українських дітей.