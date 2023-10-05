Кремль вирішив бомбити Новосибірськ? За що Маргариті Симоньян потрібно надати почесну грамоту від ГУР України

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Замість Воронежу Кремль вирішив розбомбити Новосибірськ? Цікаво, дуже цікаво. Надихає.

Вважаю, що Маргарита Симоньян заслуговує на якусь почесну грамоту від ГУР — "За добровільне сприяння у диверсійній роботі". Тому що її вельми перспективна публічна ідея підірвати термоядерну бомбу над Сибіром, щоб налякати НАТО, підштовхне тамтешніх мешканців відокремитися від навіженої Москви і відродити колишню Сибірську Республіку.

Ця Симоньян є очільницею "Раша Тудей" — офіційного рупору Росії. Але важливіше, що вона тупа, як устриця, і не знає навіть, що світло розповсюджується по прямій, а Земля має форму кулі. Вона переконана, що електромагнітний імпульс (ЕМІ) від термоядерного вибуху виведе з ладу всі електронні системи у країнах НАТО, а недоімперія чомусь не постраждає. Але якщо Кремль піде на подібне глупство, то все вийде навпаки.

Ядерний вибух, який пропонує Симоньян, ніяк не торкнеться НАТО Фото: BBC

Оскільки Земля кругла, а ЕМІ рухається прямолінійно, то пошкодження електроніки, транспорту, зв’язку, енергетики відбудуться на відстані кількасот кілометрів. Тобто, у Росії. А країні НАТО опиняться за обрієм.

Більше того. Ще з часів "холодної війни" на Заході важливі системи захищені від ЕМІ, зокрема, за допомогою екранування. На відміну від недоімперії.

Зрозуміло, що Симоньян — еталонна пихата дура, і верзе казна-що, відчуваючи, що так чи інакше, але розплата прийде. Проте той, хто тримає дуру на відповідальній публічній посаді — сам дурень, яких пошукати. І так далі по вертикалі влади.

Оця керівна російська дурість і є одним з ресурсів нашої перемоги. Передбачаючи реакцію читачів, відразу погоджуюсь, що в багатьох українських можновладців з освітою та ерудицією теж не все гаразд. Але ж руйнувати власну країну зброєю масового знищення в нас ніхто не пропонує.

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