Гендиректор завода РФ по производству крылатых ракет получил подозрение, — СБУ

Гендиректор завода, на котором производят ракеты типа Х-101, которыми разрушили дом в Умани 28 апреля 2023 года и в котором погибло 23 украинца, подозревается в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу и сообщила о подозрении Сергею Богатикову — генеральному директору российского проектно-конструкторского бюро "Радуга". Крылатые ракеты именно с этого завода бомбят украинские города и гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Это предприятие специализируется на серийном производстве дальнобойного ракетного вооружения для российских войск. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах типа Х-101, которые рашисты используют для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

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В СБУ уточнили, что за бесперебойные поставки ракетного вооружения оккупационным войскам предприятие, возглавляемое Богатиковым, получило кремлевскую награду "благодарность президента РФ".

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства", — отметили в пресс-службе.

СБУ сообщила о подозрении Сергею Богатикову Фото: СБУ

Напомним, 2 апреля Служба безопасности Украины задержала в Херсоне четырех агентов российских спецслужб, которые собирали и передавали врагу информацию о базировании Вооруженных сил Украины и расположении украинских военных подразделений. Двое из них оказались водителями маршруток, еще двое — диспетчерами автопарков.

В этот же день правоохранители задержали российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины вблизи Кривого Рога, отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ и передавала всю необходимую информацию кураторам из российских спецслужб.