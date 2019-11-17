В российской Элисте потребовали отставки мэра из "ДНР"

Мир
Жителей города возмутила грязная репутация Дмитрия Трапезникова  

Жители российского города Элиста вышли на митинг за отставку мэра Дмитрия Трапезникова, который ранее был одним из руководителей "ДНР". По словам инициаторов акции, в ней приняли участие около двух тысяч человек.

Об этом пишет МБХ медиа.

Протестующие требовали отстранения Трапезникова от должности, изменения кадровой политики в целом, а также прямых выборов мэра.

 "Мы требуем прозрачности, Трапезникова мы знать не знали, нам привезли. Человек грязной репутации, нас это возмутило",  – сказал один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев.

Трапезников был назначен мэром Элисты в конце сентября. Его кандидатуру, как "антикризисного менеджера", предложил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Уроженец Краснодара Дмитрий Трапезников в 1982 году переехал с семьей в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий, в 2005 возглавлял фан-клуб ФК "Шахтер". С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".

В 2014 перешел на сторону террористической организации "ДНР" и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР".

После убийства в 2018 году Александра Захарченко, Трапезников около недели руководил боевиками в "ДНР", однако вскоре был смещен Денисом Пушилиным.

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