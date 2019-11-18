"Черная смерть": в Китае зарегистрирован третий случай бубонной чумы

В автономном районе Китая Внутренняя Монголия подтвержден третий случай заболевания бубонной чумой. Об этом сообщает The Guardian.

Комиссия по здравоохранению автономной области заявила, что 55-летнему мужчине был поставлен соответствующий диагноз после того, как он съел мясо дикого кроля 5 ноября.

По данным ВОЗ, бубонная чума является более распространенной формой чумы в мире, а также может распространяться на легкие, превращаясь в более тяжелую форму – легочную чуму.

Последнее сообщение о заболевании из Внутренней Монголии последовало за еще двумя случаями, которые были зафиксированы в начале ноября в Пекине. Двое заболевших приехали в столицу из Внутренней Монголии, у них была диагностирована легочная чума.

В комиссии заявили, что пока не нашли доказательств, что последний случай заболевания связан с двумя предыдущими в Пекине. Также медики подчеркивают, что третий заболевший находится в изоляции и проходит лечение.

Кроме этого, еще 28 человек, которые контактировали с последним пациентом, были помещены в карантин, пока у них не было обнаружено никаких признаков болезни.

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