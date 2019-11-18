Ким Чен Ын Трампу: Нам больше не нужны переговоры

В КНДР заявили, что, что больше не заинтересованы в "бессмысленных" переговорах с США, которыми так хвастается президент Трамп, и призвали американские власти положить конец так называемой "политике враждебности", если Америка хочет продолжать диалог.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал через государственное агентство KCNA заявление, в котором указал, что видел сообщение Трампа от 17 ноября в Twitter, в котором он вступился экс-вице-президента Джо Байдена после нападок в северокорейской прессе, а также призвал КНДР провести еще один саммит на высшем уровне.

Ким Чен Ын отметил, что, мало что улучшилось в отношениях между странами, несмотря на три встречи, проведенные между ним и Трампом с июня прошлого года.

"Мы больше не заинтересованы в таких переговорах, которые ничего не приносят нам... Поскольку мы не получаем ничего взамен, мы больше не будем дарить президенту США то, чем он может похвастаться, но получим компенсацию за те успехи, которыми президент Трамп гордится", – заявил северокорейский лидер.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит Ким Чен Ыну и выразил уверенность о достижении соглашения по денуклеаризации КНДР.

Северная Корея заявляет, что ядерные переговоры с США не возобновятся, если администрация Трампа не отойдет от односторонних требований разоружения.

В сентябре советник МИД Северной Кореи Ким Ке Гван заявил, что сомневается в возможности встречи президента США и лидера КНДР.