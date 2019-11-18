Протесты в Грузии: полиция завершала спецоперацию, есть задержанные

Полицейская спецоперация в Тбилиси по разблокированию парламента Грузии и освобождению от участников акции протеста прилегающей к нему территории завершилась. Об этом сообщает Грузия Online.

Как пишет издание, спецназовцы оттеснили протестующих с проспекта Руставели на площадь Свободы с использованием автомашин с водяными пушками. Незадолго до этого полиция разобрала палаточный городок оппозиционеров перед зданием парламента Грузии.

"Сейчас происходит уборка проезжей части на проспекте Руставели после того, как спецназовцы МВД Грузии оттеснили от здания парламента участников акции протеста", – говорится в сообщении.

Грузинская служба Радио Свобода сообщила, что во время разгона демонстрантов между правоохранителями и митингующими произошли столкновения, после которых было задержано от 9 до 18 человек.

Среди них лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, член "Единого национального движения" Отар Сирадзе, активисты Гига Макарашвили и Зука Бердзенишвили, адвокат Бека Басилая, Леван Нозадзе, Ираклий Павленишвили, Дмитрий Бидзинашвили и Рези Нижарадзе.

По оценке некоторых грузинских СМИ, действия спецназа не были слишком агрессивными. Полицейские практически не применяли дубинки, не было выстрелов резиновыми пулями, хотя несколько человек пострадали.

Как ранее сообщал Фокус:

В столице Грузии – Тбилиси начались массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Вчера, 17 ноября, протестующие забаррикадировали здание грузинского парламента.