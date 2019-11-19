Битва за университет Гонконга: полиция применила 1458 газовых гранат и 1391 резиновых пуль
Во вторник, 19 ноября, в здании Гонконгского политехнического университета все еще остаются от 100 до 200 протестующих, окруженных полицией. Об этом сообщает ВВС.
Ожесточенные противостояния с полицией за университет продолжаются уже третий день. Демонстранты заняли кампус еще на прошлой неделе, отражая попытки правоохранителей войти в здание.
Всех протестующих, кто выходит из университета задерживает полиция, поэтому часть демонстрантов забаррикадировалась в задании и намеревается обороняться покуда хватит сил. По данным СМИ, у захвативших университет людей, заканчиваются запасы еды и воды, многим нужна медицинская помощь.
Вчера, 18 ноября, большая группа демонстрантов попыталась сбежать из здания, но была атакована слезоточивым газом и резиновыми пулям. Некоторых беглецов задержала полиция, а остальные вернулись в здание.
В полиции сообщили, что лишь за вчерашний день против протестующих было применено 1458 гранат со слезоточивым газом, 1391 резиновую пулю, 325 резиновых шариков и 265 пуль с губковым наконечником.
Также сообщает, что арестованным могут быть предъявлены обвинения в беспорядках с 10 годами лишения свободы.
Сегодня полиции сдалась еще одна горстка протестующих, которая страдала от переохлаждения и травм. Один из демонстрантов заявил, что решил выйти из-за "холода и голода", он добавил, что многие из активистов "пострадали из-за отсутствия медикаментов".
Глава Гонконга Керри Лем заявила, что в общей сложности университет за несколько дней покинула 600 человек. По ее словам, сегодня университет покинули студенты до 18 лет, их личности зафиксировали и отпустили домой. Взрослые участники противостояния были арестованы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге пятый месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.