Битва за университет Гонконга: полиция применила 1458 газовых гранат и 1391 резиновых пуль

Во вторник, 19 ноября, в здании Гонконгского политехнического университета все еще остаются от 100 до 200 протестующих, окруженных полицией. Об этом сообщает ВВС.

Ожесточенные противостояния с полицией за университет продолжаются уже третий день. Демонстранты заняли кампус еще на прошлой неделе, отражая попытки правоохранителей войти в здание.

Всех протестующих, кто выходит из университета задерживает полиция, поэтому часть демонстрантов забаррикадировалась в задании и намеревается обороняться покуда хватит сил. По данным СМИ, у захвативших университет людей, заканчиваются запасы еды и воды, многим нужна медицинская помощь.

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Вчера, 18 ноября, большая группа демонстрантов попыталась сбежать из здания, но была атакована слезоточивым газом и резиновыми пулям. Некоторых беглецов задержала полиция, а остальные вернулись в здание.

В полиции сообщили, что лишь за вчерашний день против протестующих было применено 1458 гранат со слезоточивым газом, 1391 резиновую пулю, 325 резиновых шариков и 265 пуль с губковым наконечником.

Также сообщает, что арестованным могут быть предъявлены обвинения в беспорядках с 10 годами лишения свободы.

Сегодня полиции сдалась еще одна горстка протестующих, которая страдала от переохлаждения и травм. Один из демонстрантов заявил, что решил выйти из-за "холода и голода", он добавил, что многие из активистов "пострадали из-за отсутствия медикаментов".

Глава Гонконга Керри Лем заявила, что в общей сложности университет за несколько дней покинула 600 человек. По ее словам, сегодня университет покинули студенты до 18 лет, их личности зафиксировали и отпустили домой. Взрослые участники противостояния были арестованы.

Как ранее сообщал Фокус: