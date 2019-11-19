Трамп устроил в Белом доме коллективный просмотр "Джокера"

Президент США Дональд Трамп в прошедшие выходные организовал в Белом доме коллективный просмотр фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом пишет журнал People.

"Президент организовал в Белом доме показ фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что 73-летний Трамп смотрел ленту вместе с семьей, друзьями и некоторыми сотрудниками Белого дома. Как отмечается, ему "фильм понравился".

Издание также сообщает, что нынешний президент США периодически смотрит кино с членами своей семьи и некоторыми представителями своей команды в комнате для просмотров в Белом доме.

Сайт IndieWire называет Трампа фанатом кино. Один из его любимых фильмов – "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, также ему нравятся "Кровавый спорт" Ньюта Арнольда (1988) и "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне (1966).

Однако не все фильмы приходятся Трампу по душе. Так, ранее в этом году он раскритиковал фильм "Охота", в котором была описана история об охоте на других людей в виде спортивного состязания. Из-за показного насилия в картине и критике со стороны президента, этот фильм был снят с проката в США.

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