В Германии зарезан сын бывшего президента страны

В Германии был зарезан сын бывшего президента страны Рихарда фон Вайцзеккера. Об этом сообщает Politico.

Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 19 ноября, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию в берлинской клинике Schlosspark. Сын экс-президента Германии был выдающимся врачом и читал лекцию о жировых заболеваниях печени.

Примерно через час после завершения лекции, из зала к Вайцзеккеру подошел неизвестный мужчина и ударил его несколько раз ножом.

По данным немецких СМИ, врач скончался на месте происшествия, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь его коллегами. Также был серьезно ранен другой мужчина, который попытался остановить нападавшего.

По словам полиции, на месте происшествия был арестован 57-летний мужчина.

"Мы пока ничего не может сказать о мотиве нападения. Подозреваемый все еще допрашивается", – добавил представитель полиции Майкл Гассен.

Стоит подчеркнуть, что отец фон Вайцзеккеры был президентом Германии в период с 1984 по 1994 годы, был членом партии Христианско-демократический союз.

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