Октябрь-2019 стал вторым самым теплым за 140 лет метеонаблюдений
Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98С выше средней многолетней за весь прошлый век. Температурный показатель лишь на 0,06С уступает рекорду, который был зафиксирован в октябре 2015 года.
Также второй месяц осени этого года стал 43 подряд октябрем и 418 месяцем подряд с температурой, которая была выше средней в XX веке.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 октября в Киеве началось "бабье лето", а в воскресенье, 13 октября, температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.
- В Киеве во вторник, 15 октября, побит очередной температурный рекорд за период нынешнего "бабьего лета".