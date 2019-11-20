Октябрь-2019 стал вторым самым теплым за 140 лет метеонаблюдений

Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98С выше средней многолетней за весь прошлый век. Температурный показатель лишь на 0,06С уступает рекорду, который был зафиксирован в октябре 2015 года.

Также второй месяц осени этого года стал 43 подряд октябрем и 418 месяцем подряд с температурой, которая была выше средней в XX веке.

Как ранее сообщал Фокус:

19 октября в Киеве зафиксировали самую высокую за 62 года дня температуру.