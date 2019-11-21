Автомобиль пытался прорваться на территорию Белого дома

Сотрудники Секретной службы США, в чьи обязанности входит охрана президента Дональда Трампа, задержали водителя, который на своем автомобиле пытался прорваться на территорию Белого дома. Об этом сообщается в Twitter американской секретной службы.

Там говорится, что охрана Трампа оперативно остановило транспортное средство.

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"Несанкционированное транспортное средство пыталось проникнуть на территорию комплекса Белого дома, путем следования за другой машиной, которая пересекала пунк пропуска на законных основаниях. Транспортное средство было остановлено, а водитель был немедленно взят под стражу сотрудниками Секретной службы США", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что на территорию Белого дома пытался прорваться черный автомобиль марки Mercedes. Полиция совместно с Секретной службой США начала расследование инцидента.

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне.