ООН больше не сможет судить РФ за нарушение прав гражданских во время войны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, благодаря которому спецкомиссия ООН не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских во время международных конфликтов.

Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.

Таким образом, РФ фактически вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения.

Свое решение россияне аргуменитируют тем, что конвенция якобы не выполняет своих функций и в ее составе нет представителя России.

"Комиссия с 1991 года не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом РФ платит в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств последующее признание компетенции комиссии не целесообразно", – говорится в документе.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще в 2016 году в штабе ВСУ говорили, что пророссийские боевики на Донбассе используют против украинской армии противопехотные мины ПОМ-2, запрещенные Женевской конвенцией.