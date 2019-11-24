Доступ в интернет должен стать основным правом человека, – немецкий министр

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выступил с инициативой закрепить свободный доступ к интернету как одно из основных прав человека. Об этом сообщает DW.

По его словам, свободный доступ к интернету "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире".

Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами человека на образование и медицинское обслуживание.

Кроме того, по мнению Альтмайера, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Советник киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что интернет стандарта 4G начнут внедрять в метро столицы Украины в первом квартале 2020. года.