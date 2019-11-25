Рекордная явка на выборах в Гонконге: проголосовали более 71% избирателей

На минувших выходных в Гонконге прошли местные выборы, на которых была зафиксирована беспрецедентная явка более 71% избирателей. Победу одержали продемократические кандидаты. Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, 17 из 18 окружных советов в настоящее время перешли под контроль продемократических советников. Небывалая явка и результаты выборов были названы своеобразным упреком лидеру Гонконга Кэрри Лэм, которая заявила, что правительство "серьезно задумается" над ситуацией. Также она добавила, что правительство уважает результаты выборов.

Глава Гонконга признала, что результаты "отражают недовольство людей текущей ситуацией и глубинные проблемы в обществе".

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Официальных комментариев от Пекина пока не было. Но глава Министерства иностранных дел Китая Ван И, во время визита в Японию повторил, что Гонконг является частью Китая, "чтобы не произошло".

Китайский министр добавил, что "попытки нанести вред или воспрепятствовать стабильности в Гонконге не увенчаются успехом".

"Это еще не окончательный результат. Давайте дождемся окончательного результата, хорошо? Однако ясно, что независимо от того, что происходит, Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая", – подытожил глава МИД КНР.

Стоит подчеркнуть, что окружные советники не имеют большой власти и в основном, занимаются местными вопросами, такими как работа городского транспорта, вывоз мусора и так далее. Из-за этого, местные выборы обычно не вызывают подобного интереса.

Но советники имеют право выбрать 117 представителей, которые войдут в комитет из 1200 членов, выбирающих главу Гонконга. После выборов, ожидается, что все эти 117 мест займут продемократические кандидаты.

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