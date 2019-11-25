Рекордная явка на выборах в Гонконге: проголосовали более 71% избирателей
2019-11-25 12:23:00
По предварительным данным, уверенную победу одержали продемократические силы
На минувших выходных в Гонконге прошли местные выборы, на которых была зафиксирована беспрецедентная явка более 71% избирателей. Победу одержали продемократические кандидаты. Об этом сообщает ВВС.
По данным СМИ, 17 из 18 окружных советов в настоящее время перешли под контроль продемократических советников. Небывалая явка и результаты выборов были названы своеобразным упреком лидеру Гонконга Кэрри Лэм, которая заявила, что правительство "серьезно задумается" над ситуацией. Также она добавила, что правительство уважает результаты выборов.
Глава Гонконга признала, что результаты "отражают недовольство людей текущей ситуацией и глубинные проблемы в обществе".
Официальных комментариев от Пекина пока не было. Но глава Министерства иностранных дел Китая Ван И, во время визита в Японию повторил, что Гонконг является частью Китая, "чтобы не произошло".
Китайский министр добавил, что "попытки нанести вред или воспрепятствовать стабильности в Гонконге не увенчаются успехом".
"Это еще не окончательный результат. Давайте дождемся окончательного результата, хорошо? Однако ясно, что независимо от того, что происходит, Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая", – подытожил глава МИД КНР.
Стоит подчеркнуть, что окружные советники не имеют большой власти и в основном, занимаются местными вопросами, такими как работа городского транспорта, вывоз мусора и так далее. Из-за этого, местные выборы обычно не вызывают подобного интереса.
Но советники имеют право выбрать 117 представителей, которые войдут в комитет из 1200 членов, выбирающих главу Гонконга. После выборов, ожидается, что все эти 117 мест займут продемократические кандидаты.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге пятый месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.