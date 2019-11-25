Uber был лишен лицензии на работу в Лондоне

Компания Uber была лишена лицензии на работу в столице Великобритании после того, как выяснилось, что более 14 тысяч поездок были совершены с водителями, которые отличались от тех, которые указаны в приложении. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь у компании есть 21 день для подачи апелляции. Uber должен будет убедить суд в том, что ситуация будет взята под контроль.

Сейчас в Лондоне к Uber подключены около 45 тысяч водителей.

Организация Транспорт Лондона (Transport for London (TfL) сообщает, что компания «позволяла пассажирам садится в машины к незастрахованным и нелицензированным водителям, что подвергало их жизнь опасности».

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Мэр Лондона, Салик Хан сообщил, что изменения в системах Uber позволили неавторизованным водителям загружать свои фотографии в другие учетные записи водителей Uber. Еще одна лазейка позволила уволенным, или отстраненным водителям создать новую учетную запись Uber и продолжать перевозить пассажиров. «Системой сравнительно легко манипулировать», - отметил мэр.

Мнения потенциальных клиентов разделились, они отмечают, что цена поездки на одно и то же расстояние на Uber и на классическом черном «кэбе», отличается в среднем на 10 фунтов, что весьма существенно.

Решение приветствуют водители лицензированных служб такси и те, кто уже пострадал от водителей Uber, с 2017 года было уже по крайней мере шесть подтвержденных нападений водителей на пассажирок. Все женщины обратились в полицию, по меньшей мере двое сообщили о том, что были изнасилованы.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Uber приостанавливал свою деятельность в Барселоне. В городе вступили в силу новые правила для такси, согласно которым время ожидания клиентом машины составляет не менее 15 минут.