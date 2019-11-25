Польша тайно вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Национальный банк Польши (NBP) в ходе тайной операции привез в страну около 100 тонн золота из своих резервов, которые ранее хранились в Банке Англии. Об этом сообщает RMF24.

К акции возвращения в страну золотого запаса были вовлечены несколько тысяч человек. Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами.

В большой тайне самолеты с золотым грузом, стоимостью более 18 миллиардов злотых (4,2 млрд евро), приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани.

Потом грузовики в сопровождении нескольких десятков военных развозили золото в несколько десятков хранилищ по всей стране.

Глава польского Нацбанка Адам Глапиньский заявил, что Центральный банк Англии оставил часть золота, около 123 тонн, для текущих расчетов. Стоимость золотых резервов Польши составляет сейчас около 9,84 млрд евро.

"Мы завершили процедуру перевода нашего золота в страну. Теперь у нас в резерве столько золота, сколько у других промышленных и цивилизованных стран", – сказал Глапиньский.

Польское золото было вывезено в Великобританию в 1939 году, незадолго до начала Второй мировой войны в целях безопасности. Оно там хранилось до сих пор.

Как ранее сообщал Фокус:

Центральные банки разных стран мира в 2018 купили 651,5 т золота, что на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т).