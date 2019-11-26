Митингующих в Тбилиси разогнали водометами (Видео)

В Тбилиси около парламента спецназ применил водяные пушки для разгона протестующих, сообщает Reuters.

Отмечается, что тысячи человек собрались в столице Грузии, требуя реформирвать избирательную систему.

Протестующие планировали заблокировать вход в парламент и заявили, что не пустят законодателей на заседание во вторник, 26 ноября, но официальные лица заявили, что не допустят этого.

Разгон протестной акции начался примерно в 5:00 часов (в 3:00 по Киеву). 28 человек были задержаны, трое пострадали. Однако утром несколько дестяков человек вернулись на площадь перед парламентом и продолжили протестную акцию.

Кроме того, демонстранты заблокировали президента Грузии Саломе Зурабишвили в столичном кафе. Лидер страны не могла выйти из заведения около часа, сообщает Новости-Грузия.

Журналисты заметили главу государства в кафе, которое находится в сотне метров от масштабных демонстраций. Около 15 активистов освистывали президента, а некоторые из них настойчиво просили персонал открыть дверь в заведение.

Ужин Зурабишвили недалеко от митингов протестующие восприняли так, будто грузинского лидера "не интересует политический кризис в стране". В результате президент смога выйти из ресторана только с помощью полиции, которая оттеснила активистов и провела Зурабишвили к кортежу.

Как ранее сообщал Фокус:

17-18 ноября в столице Грузии Тбилиси проходили массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

18 ноября полиция начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента. Десятки участников акции протеста пытались оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им пришлось отступить.