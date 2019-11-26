Количество жертв сильного землетрясения в Албании растет, под завалами находятся люди

Албания в панике от землетрясения магнитудой в 6,4 балла. Землетрясение длилось 30 секунд.

Об этом сообщает местное издание Koha Jone.

Сообщается, что в результате землетрясения погибло восемь человек. Однако, сказано, что под завалами все еще есть люди. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Дуррес в 32 километрах от Тираны.

Министерство здравоохранения сообщило, что в целом 325 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах Дуррес и Тираны.

Власть города Дуррес подтвердила, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и соседнем селе Тумана. Президент страны Илир Мета приехал в село.

Глава государства назвал ситуцаию "драматической" и призвал сделать все, чтобы вытащить людей из-под обломков.

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В спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи.

В Дурресе в одном из разрушенных домов под завалами находятся 9 членов одной семьи, спасатели пытаются их освободить, передает местное издание Faktor.

"Семья Лала, 9 человек под завалами. Мы не знаем, все ли 9 человек находятся в квартире. Квартира разрушена. Мы делаем все, чтобы спасти им жизнь", – сказала министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку.

Министерство иностранных дел дало рекомендации для граждан Украины, которые оказались в эпицентре землетрясения в Албании.

Заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич призвал украинцев, находящихся в районе землетрясения, сообщить о себе родным и обратиться в консульство Украины в Албании.

"Призываем украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании Бледе Байрактара +355693655685", – написал Кирилич в Twitter.

Напомним, в ночь на вторник, 26 ноября, Албанию сотрясло сильнейшее землетрясение. Также оно ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени.

Как ранее сообщал Фокус:

21 сентября землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло Албанию, повредив около 500 домов и разрушив некоторые из них. Министерство обороны заявило, что это было самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет.