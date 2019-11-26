В России 79-летняя бабушка проведет 5 лет в тюрьме из-за продажи наркотиков умершего сына

К пяти годам колонии общего режима приговорил суд 79-летнюю бабушку из города Кемерово, что в России. Она пыталась продать наркотики в крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

Пенсионерка нашла банку с героином дома после смерти сына, который страдал наркотической зависимостью. После этого она решила продать вещество.

"Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина", – сообщили правоохранители.

Заводский районный суд Кемерова учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.