Территорию Белого дома перекрыли из-за неизвестного самолета над Вашингтоном
Территория Белого дома была перекрыта во вторник утром из-за того, что неизвестный самолет нарушил воздушное пространство Вашингтона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Секретную службу.
Отмечается, что после сигнала о нарушения воздушного пространства истребители ВВС США были приведены в боевую готовность.
"Командование поставило перед самолетами задачу реагировать на сигналы", – говорится в сообщении.
Всех журналистов пула собрали в пресс-центре президентской администрации, временно запретив покидать здание.
Спустя примерно 20 минут после инцидента тревога была снята, так как неизвестный самолет признали не враждебным.
"Белый дом был закрыт этим утром из-за возможного нарушения запретной воздушной зоны столичного региона. На данный момент ограничения сняты", – сообщили в Секретной службе.
Подробности о произошедшем, в том числе, характер возникшей угрозы, не уточняются.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне.
- В США задержали 21-летнего Хашера Джалал Тахеба, который, по версии правоохранителей, планировал напасть на Белый дом и другие государственные учреждения.
- Недавно сотрудники Секретной службы США, в чьи обязанности входит охрана президента Дональда Трампа, задержали водителя, который на своем автомобиле пытался прорваться на территорию Белого дома.