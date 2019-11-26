Территорию Белого дома перекрыли из-за неизвестного самолета над Вашингтоном

Территория Белого дома была перекрыта во вторник утром из-за того, что неизвестный самолет нарушил воздушное пространство Вашингтона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Секретную службу.

Отмечается, что после сигнала о нарушения воздушного пространства истребители ВВС США были приведены в боевую готовность.

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"Командование поставило перед самолетами задачу реагировать на сигналы", – говорится в сообщении.

Всех журналистов пула собрали в пресс-центре президентской администрации, временно запретив покидать здание.

Спустя примерно 20 минут после инцидента тревога была снята, так как неизвестный самолет признали не враждебным.

"Белый дом был закрыт этим утром из-за возможного нарушения запретной воздушной зоны столичного региона. На данный момент ограничения сняты", – сообщили в Секретной службе.

Подробности о произошедшем, в том числе, характер возникшей угрозы, не уточняются.

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне.

В США задержали 21-летнего Хашера Джалал Тахеба, который, по версии правоохранителей, планировал напасть на Белый дом и другие государственные учреждения.